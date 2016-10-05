Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 31 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında MİT ve TSK imamlarının da bulunduğu 101 kişiden 55'i yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Ankara Batı Adliyesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin ardından Akıncılar Üssü'nde gözaltına alınan ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 135 pilot ve örgüt imamlarının savcılık ifadelerinde, duydukları pişmanlığı dile getirip samimi itiraflarda bulunması, FETÖ'nün "mahrem imamları"nı deşifre etti.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ve elde edilen bilgiler ışığında çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, kimlik tespitleri yapılan ve haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde düğmeye bastı. Ankara merkezli ve aralarında İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da yer aldığı 31 ilde operasyon düzenleyen ekipler 55 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer illerde alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilirken üst ve ev aramalarında ele geçirilen dijital verilere de el konuldu.

'MAHREM İMAMLAR' KİLİT NOKTALARDA

Emniyet yetkilileri, terör örgütü tarafından "mahrem imam" olarak adlandırılan şüphelilerin, FETÖ yapılanmasında "kilit" noktada bulundukları ve örgütün yurt dışındaki liderleri ile Türkiye'deki üyeleri arasındaki irtibatı sağlayıp talimatları ilettiklerini belirterek, operasyon sonucunda örgüte büyük darbe vurulacağını kaydetti.

Yetkililer, "mahrem imamlar" arasında örgütün MİT, TSK ve emniyet imamlarının da bulunduğunu belirtti.