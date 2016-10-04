Demirtaş'tan ikinci 6-7 Ekim provokasyonu

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör destekçisi belediyelere kayyum atanmasını sindiremedi provokasyon peşine düştü, halkı yeniden sokağa çağırdı.

DEMİRTAŞ'TAN PROVOKASYON

Selahattin Demirtaş, OHAL ve KHK'larla terörle etkin mücadele edilimeye başlanınca çareyi terör çağrısı yapmakta buldu, KHK'lar ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını savunan Demirtaş şunları kaydetti: "Böyle bir ortamda miting, yürüyüş mü olur? Halk buna rağmen canını ortaya koyarak, elinden geldiğince direniş ortaya koyuyor. Efendim, Demirtaş, sokağa çağırmış. Tekrar çağırıyorum. Sokak meşrudur. Zulme karşı direniş meşrudur. Bunlar, 'sokak tehlikelidir' falan diyecekler. Kanmayın bunlara."

6-7 EKİM ÇAĞRISINDA 50 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Demirtaş'ın 6-7 Ekim çağrısında 50 kişi öldürülmüştü. Demirtaş darbeye karşı çıkanlarla, teröre destek için sokağa çıkanları bir tutarak bir skandala imza attı.