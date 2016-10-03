Suçu olmayan dönebilecek

FETÖ operasyonları kapsamında mağduriyetlerin yaşanmaması için kolları sıvayan hükümet, yeni bir çalışma başlattı. Valilikler, KHK'larla ihraç edilen, açığa alınanların itirazları tek tek toplamaya başladı.
Hükümet, FETÖ ile mücadele kapsamında mağduriyetlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "At izi it izine karışmasın" uyarısı doğrultusunda titiz bir çalışma başlattı. Valilikler, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan KHK'larla görevinden ihraç edilen, açığa alınanların itirazları tek tek toplamaya başladı. İtiraz dilekçeleri ile birlikte, delil niteliğindeki belgeler değerlendirilerek herhangi bir hata varsa düzeltilecek. FETÖ ile bağlantısı olmadığını yeni kriterler ışığında, belgeler sunarak kanıtlayanların işe dönmesi kolaylaşacak. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gelen itirazların değerlendirildiğini belirterek, "Suçsuz olanlar işine dönecek. FETÖ ile irtibatı olanlar ise hesabını verecek. Devlet bu terör örgütünden arındırılacak" dedi.
BELGE SUNANIN İŞİ KOLAY: İtiraz dilekçeleri ile beraber müracaat edenlerin FETÖ ile bağlantısı olmadığını yeni kriterler ışığında, belgeler sunarak kanıtlaması işe dönmesini kolaylaştıracak.
İSTİHBARATTAN RİSK RAPORU: İstihbarat birimleri ve bağlı bulundukları kurum yeniden inceleme yapacak. İtirazı haklı bulunanlar yeniden işine iade edilecek.
KRİTERLER GÜNCELLENİYOR: İncelemelerde, Bank Asya, FETÖ okulları, sendika, bağış, sosyal medya hesapları, ortak-kesin kanaat, ByLock gibi parametrelerde temel kriterler tespit ediliyor.
MİLAT 17-25 ARALIK: İncelemelerde FETÖ terör örgütü ilan edildikten sonraki tarih esas alınıyor. 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'ya yatıran veya çekmeyen, örgüte yakın dernek, sendikalarla ilişkisini kesmeyen, gizli yazışmalar için kullandıkları ByLock'ta yer alanların itirazları d
RTÜK'TEN RAPOR İSTENDİ
Kurtulmuş, OHAL kapsamında yayını durdurulan bazı televizyon ve radyo kanalları için RTÜK'ten rapor istedikleri belirterek, "Bu konuda da bir haksızlık varsa düzeltilecek. İstihbarat, emniyetten gelen bilgilere göre yeniden değerlendirilecek" diye konuştu.
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