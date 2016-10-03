Mantar yerine para topladılar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden köylüler, 3 kova dolusu madeni para buldu. Madeni paraları kovalara dolduran köylüler, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen paraların sahte olup olmadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.