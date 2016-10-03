  1. Vicdana gelmiş!
  2. Erdoğan'dan Şehit Ömer Halisdemir'in evine ziyaret

Mantar yerine para topladılar

Mantar yerine para topladılar
Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden köylüler, 3 kova dolusu madeni para buldu. Madeni paraları kovalara dolduran köylüler, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Kim ya da kimler tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen paraların sahte olup olmadığının tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler:
  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar