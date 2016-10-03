Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik beklentileriyle ilgili açıklama yaptı. Işık, "Şuanda bedelli askerlikle ilgili bir çalışmamızyok. Hele hele terörle çok yoğun mücadeleedildiği, sınır ötesinde harekatın yapıldığıbir dönemde bedelli askerliği gündemegetirmeye ilişkin bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bedelli isteyenlerle istemeyenlerin tartışmalarını kendisinin de izlediğini belirten Fikri Işık, "Sosyal medya önemli. Oradaki insanların dile getirdikleri görüşü dikkate almak gerekiyor, dikkate alıyoruz. Ama karar almadaki tek mekanizma sosyal medya dersek bu da büyük bir abartı olur" diye konuştu.
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