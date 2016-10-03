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Işık: le ilgili çalışmamız yok

Bedelli askerlik olacak mı?
Milli Savunma Bakanı , beklentileriyle ilgili açıklama yaptı. Işık, "Şu anda bedelli askerlikle ilgili bir çalışmamız yok. Hele hele terörle çok yoğun mücadele edildiği, sınır ötesinde harekatın yapıldığı bir dönemde bedelli askerliği gündeme getirmeye ilişkin bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bedelli isteyenlerle istemeyenlerin tartışmalarını kendisinin de izlediğini belirten Fikri Işık, "Sosyal medya önemli. Oradaki insanların dile getirdikleri görüşü dikkate almak gerekiyor, dikkate alıyoruz. Ama karar almadaki tek mekanizma sosyal medya dersek bu da büyük bir abartı olur" diye konuştu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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