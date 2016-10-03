‘Himmet ver, fuhuş günahların silinsin’

Kahramanmaraş polisinin yürüttüğü FETÖ soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren K.K.'nin (48) anlatımları, FETÖ'nün para için fuhuşu bile mübah saydığını ortaya koydu. İş çevresindeki kişilerin baskısı ile FETÖ'cülerin sohbet toplantılarına katıldığını anlaten K.K. 2015'te katıldığı bir sohbette, R.Ç. adlı FETÖ imamı ile yaşadığı diyaloğu da şöyle aktardı:

'10 KATINI HİMMET VERMELİSİN'

"R.Ç.'nin dini bilgisini çözmek istedim. 'Hocam fuhuş yapmaktan kendimi alamıyorum. Yaptığımda çok pişman oluyor, tövbe ediyorum. Ancak yine fuhuş yapıyorum. Bana bir tavsiyeniz olur mu' diye sordum. O da bana, 'Yaptıktan sonra tövbe ediyormuşsun. Allah'ın af kapısı açıktır. Ama o kapıdan geçmek için Fetullah Gülen'in sana yardım etmesi, günahlarını hafifletmesi gerekir. Bunun için de himmet vereceksin. Hayat kadınına verdiğin paranın 10 katını vereceksin. Ama para miktarı konusunda cimri olursan hocamız senin için pek bir şey yapamaz' dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bir daha sohbet toplantılarına katılmadım."



SIRIBERK ARSLAN