  1. Memur ‘abiyle’ değil amir siciliyle yükselecek

ver, ların silinsin’

‘Himmet ver, fuhuş günahların silinsin’

Kahramanmaraş polisinin yürüttüğü soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren K.K.'nin (48) anlatımları, FETÖ'nün para için u bile mübah saydığını ortaya koydu. İş çevresindeki kişilerin baskısı ile FETÖ'cülerin sohbet toplantılarına katıldığını anlaten K.K. 2015'te katıldığı bir sohbette, R.Ç. adlı FETÖ imamı ile yaşadığı diyaloğu da şöyle aktardı:

'10 KATINI HİMMET VERMELİSİN'
"R.Ç.'nin dini bilgisini çözmek istedim. 'Hocam fuhuş yapmaktan kendimi alamıyorum. Yaptığımda çok pişman oluyor, tövbe ediyorum. Ancak yine fuhuş yapıyorum. Bana bir tavsiyeniz olur mu' diye sordum. O da bana, 'Yaptıktan sonra tövbe ediyormuşsun. Allah'ın af kapısı açıktır. Ama o kapıdan geçmek için Fetullah Gülen'in sana yardım etmesi, larını hafifletmesi gerekir. Bunun için de vereceksin. Hayat kadınına verdiğin paranın 10 katını vereceksin. Ama para miktarı konusunda cimri olursan hocamız senin için pek bir şey yapamaz' dedi. Beynimden vurulmuşa döndüm. Bir daha sohbet toplantılarına katılmadım."

SIRIBERK ARSLAN
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi 02:56
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