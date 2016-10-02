Yat çılgınlığı

Tuzla'daki Viaport Marina'da düzenlenen Boatshow Eurasia, yat tutkunlarını ağırladı... İlk 5 günde 30 bin300 kişinin ziyaret ettiği Boatshow'da5 milyon euroluk bir teknenin de dahilolduğu 220 yat satıldı. Büyük bölümünü katamaran ve yelkenlilerin oluşturduğu satılan teknelerin toplam değerinin 120 milyon euroya ulaştığı belirtildi. Tekne alan işadamları arasında Türkler'den sonra Katar, Kuveyt, İran ve Rus alıcıların başı çektiği belirtildi. Fuarı ziyaret edenler arasında 10 kişilik Suriyeli bir işadamı grubunun da bulunduğu belirtildi. Bir Türk işadamı 4 milyon euroya, Rus işadamı ise 5 milyon euroya satın aldığı teknenin birkaç gün içinde teslim edileceği belirtildi. Fuarıziyaret eden İzlandalı işadamlarının iseilk kez bu yıl balıkçı teknesi yerine lüksyat siparişi verdikleri açıklandı. Boatshow Eurasia Tuzla'nın VİP açılış gününe iş, sanat ve futbol dünyasının ilgisi de yoğun olmuştu. Futbolcu Caner Erkin'in, 640 bin euro'ya 36 knot hızında kamaralı bir sürat motoru satın aldığı ortaya çıktı. Fuarda bu yıl ilkbeş günde ucuz teknelerin satışı geçenyıla göre yüzde 200 artış oldu. Süper lüks tekneleri satın alan işadamları, isimlerinin açıklanmamasını şart koştu. Yetkililer de bu talebe olumlu cevap verdi.
ÇEVRECİ TEKNE'GREENLİNE 48'
FUARIN çevreci teknesi Greenline 48'in, güneş enerjisi ve elektrikle çalıştığı açıklandı. 21 knot hıza kadar ulaşabilen ve ciddi yakıt tasarrufu sağlayan Greenline 48'in farklı model ve boylarından toplam 7 adet satışı gerçekleşti. Bu özel teknenin fiyatının 800 bin euro olduğu ifade edildi. Bu arada Türkiye'nin uzun zamandır balıkçı teknesi ve yük gemisi satışı gerçekleştirdiği İzlanda, ilk kez 25 kişilik işadamlarından oluşan bir heyetle Boatshow Eurasia Tuzla'yı ziyaret etti. 3 İzlandalı işadamı, beğendikleri tekneler için el sıkıştı.
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