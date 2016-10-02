Sıkıştırılan 7 teröristin tamamı öldürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, dün gece, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.



Operasyon sırasında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen ve çembere alınan 7 kişilik PKK'lıterörist grubun tamamı öldürüldü.



