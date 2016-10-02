  1. Türkeş: Onların gözünün yaşına bakmayız
  2. Siirt'ten acı haber! Şehit oldu

Sıkıştırılan 7 teröristin tamamı öldürüldü

'ın Kağızman ilçesinde insansız hava aracı ile tespit edilip çembere alınan 7 'lı terörist öldürüldü.

Sıkıştırılan 7 teröristin tamamı öldürüldü

'ın Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde, dün gece, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü mensuplarına yönelik hava destekli başlatıldı.

Operasyon sırasında insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen ve çembere alınan 7 kişilik 'lıterörist grubun tamamı öldürüldü.
Etiketler: , ,
  • 02 Ekim 2016, Pazar 20:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar