Giresun'un Çanakçı ilçesi Karabörk köyü kırsalında dün gece güvenlik güçleri ile 5 kişilik terörist grup arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerden yaralananlar olduğu telsiz konuşmalarından belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir bölgede terör örgütünün Karadeniz Açılım Grubu'nun yeni terör eylemlerinde bulunacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri, Çanakçı ilçesi Karabörk köyü kırsalında dün gece pusu attı. Bölgeden geçmekte olan 5 kişilik terörist grup ile sıcak temas sağlanırken, çıkan çatışmada terörist gruptan yaralananlar olduğu telsiz konuşmalarından belirlendi. Yaralananlardan birinin Zinar kodlu telsizi kullanan ve bölgedeki grubun lideri olduğu öğrenilen 'Doğan Serhat' Kod adlı Celal Kaya olduğu tespit edildi. Kaya'nın ağır yaralandığı belirlenirken, gecenin karanlığından yararlanarak kaçan teröristlere yönelik takibin sürdüğü ve zaman zaman çatışma yaşandığı bildirildi.

Bölgede 3 ayrı terörist grubun olduğu; üçe ayrılan terörist gruplara Zinar kodlu telsizi kullanan Doğan Serhat Kod adlı Celal Kaya, Zeynel kodlu telsizi kullanan Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ve Zap kod adlı telsizi kullanan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in liderlik yaptığı biliniyor. Celal Kaya'nın Trabzon ve Gümüşhane'de geçtiğimiz aylarda yapılan eylemlerin sorumlusu olduğu belirtiliyor.