Müzmin bekar eşe Hasret!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin müzmin bekarı olarak tanınan "Şakir" adlı zürafa, muradına erdi. Zürafaya eş bulan yetkililer, şimdi de türü bakımından Türkiye'de tek olan dişi jaguar "Hasret"in yüzünü güldürmek içir seferberlik ilan etti. Yetkililer, 7 yaşındaki jaguara eş bulmak için yurt dışındaki tüm hayvanat bahçeleriyle iletişime geçti.