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‘Elhamdülillah, şükran’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif’i Külliye’de kabul etti. Erdoğan, kapıda karşıladığı konuk Prens’in “Nasılsınız?” sorusuna, “Elhamdülillah, şükran” cevabını verdi.

‘Elhamdülillah, şükran’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere 'ye gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed Bin Nayif Bin Abdülaziz Al Suud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Tören mangasının yanında, tarihte kurulan 16 Türk devletinin bayraklarını taşıyan askerler de yer aldı. Törende, ayrıca, özel harekat polisleri saygı nöbeti tuttu.

BÖLGESEL KONULAR
Erdoğan, makam otomobilinden inen Muhammed Bin Nayif Bin Abdülaziz Al Suud ile tokalaştı. Al Suud'un "Nasılsınız" sorusuna, "Elhamdülillah, şükran" diye yanıt verdi. Erdoğan ve Muhammed Bin Naif, bir kez daha Külliye'nin kapısında tokalaşarak poz verdi. Töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye ve Yemen olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

YEMEĞE YOĞUN KATILIM
15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan tüm dünyada FETÖ ile mücadelenin önemini vurguladı. Erdoğan, daha sonra Muhammed Bin Nayif'in onuruna öğle yemeği verdi. Tevcih törenine Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Veysi Kaynak ile bakanlar Nihat Zeybekci, Süleyman Soylu, Nabi Avcı, Mevlüt Çavuşoğlu ve Naci Ağbal katıldı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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