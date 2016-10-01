Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Nayif’i Külliye’de kabul etti. Erdoğan, kapıda karşıladığı konuk Prens’in “Nasılsınız?” sorusuna, “Elhamdülillah, şükran” cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı TayyipErdoğan, resmi ziyaretinigerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelenSuudi Arabistan Veliaht Prensi veİçişleri Bakanı Muhammed BinNayif Bin Abdülaziz Al Suud'uCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenlekarşıladı. Tören mangasının yanında,tarihte kurulan 16 Türk devletininbayraklarını taşıyan askerler de yeraldı. Törende, ayrıca, özel harekatpolisleri saygı nöbeti tuttu.
BÖLGESEL KONULAR
Erdoğan, makam otomobilinden inen Muhammed Bin Nayif BinAbdülaziz Al Suud ile tokalaştı. Al Suud'un "Nasılsınız" sorusuna, "Elhamdülillah, şükran" diye yanıt verdi. Erdoğan ve Muhammed Bin Naif, bir kez daha Külliye'nin kapısında tokalaşarak poz verdi. Töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta Suriye ve Yemen olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
YEMEĞE YOĞUN KATILIM
15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan tüm dünyada FETÖ ile mücadelenin önemini vurguladı. Erdoğan, daha sonra Muhammed Bin Nayif'in onuruna öğle yemeği verdi. Tevcih törenine Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve VeysiKaynak ile bakanlar Nihat Zeybekci,Süleyman Soylu, Nabi Avcı, MevlütÇavuşoğlu ve Naci Ağbal katıldı.
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