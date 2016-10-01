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heyecanı

’da bir kazı çalışmasında ‘milyonlarca dolarlık bulundu’ iddiası, kenti karıştırdı. Binlerce kişi kazının yapıldığı caddeye akın etti. Polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı

Define heyecanı
Erzurum kenti, dün '' heyecanını yaşadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan yağmur suyu altyapısı çalışmaları sırasında, Osmanlı döneminden kaldığı belirtilen su kanalları ortaya çıktı.

'KESİNLİKLE ALTIN VAR'
Kazı çalışması kısa sürede halk arasında 'milyonlarca dolarlık define' ve 'yeraltı şehri' söylentilerini de beraberinde getirdi. Kısa sürede tüm kente yayılan haberler nedeniyle binlerce kişi kazının yapıldığı caddeye koştu. Yetkililerin, "Kesinlikle define yok. Su kanallarının bulunduğunu düşünüyoruz" açıklamasına rağmen lular, saatlerce bekledi. Kentin birçok ilçesinden Cumhuriyet Caddesi'ne gelen vatandaşlardan Ömer Yıldız, "Berber dükkanım var. Erzurum'da büyük definelerin olduğuna inanıyorum. Bu söylenti çıkınca işimi bıraktım ve Cumhuriyet Caddesi'ne koştum. Yetkililerin, 'define yok' sözüne rağmen ben altın olduğuna inanıyorum. Yıllar önce bir antikacıda Erzurum'da definelerin olduğuna dair bir yazı görmüştüm. Burası dikkatle kazılmalı, büyük bir define olma ihtimali yüksek" dedi. Belediye yetkilileri ise define ve yeraltı şehri diye bir emarenin olmadığını, kazı çalışmasında Osmanlı döneminden kaldığı tahmin edilen yağmur arıtma su kanallarına rastlandığını söyledi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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