Define heyecanı

Erzurumkenti, dün 'define' heyecanınıyaşadı. Erzurum BüyükşehirBelediyesi ekipleri tarafındanCumhuriyet Caddesi'nde yapılanyağmur suyu altyapısı çalışmalarısırasında, Osmanlı döneminden kaldığıbelirtilen su kanalları ortaya çıktı.
'KESİNLİKLE ALTIN VAR'
Kazı çalışması kısa sürede halk arasında'milyonlarca dolarlık define' ve'yeraltı şehri' söylentilerini de beraberindegetirdi. Kısa sürede tüm kenteyayılan haberler nedeniyle binlerce kişikazının yapıldığı caddeye koştu. Yetkililerin,"Kesinlikle define yok. Sukanallarının bulunduğunu düşünüyoruz"açıklamasına rağmen Erzurumlular,saatlerce bekledi. Kentin birçokilçesinden Cumhuriyet Caddesi'negelen vatandaşlardan Ömer Yıldız,"Berber dükkanım var. Erzurum'dabüyük definelerin olduğuna inanıyorum.Bu söylenti çıkınca işimibıraktım ve Cumhuriyet Caddesi'nekoştum. Yetkililerin, 'defineyok' sözüne rağmen ben altın olduğunainanıyorum. Yıllar önce birantikacıda Erzurum'dadefinelerin olduğunadair bir yazı görmüştüm.Burası dikkatle kazılmalı,büyük bir define olmaihtimali yüksek" dedi.Belediye yetkilileri ise defineve yeraltı şehri diye biremarenin olmadığını, kazıçalışmasında Osmanlı dönemindenkaldığı tahmin edilenyağmur arıtma su kanallarınarastlandığını söyledi.
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