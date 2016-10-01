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ler yalanladı

Aşiretler yalanladı
İngilizlerin Doğu ve Güneydoğu'daki leri yeni bir kalkışma için para verdiği iddiası ortaya atıldı. Ancak Ankara'ya giden 50 aşiret liderinin cevabı çok sert oldu! Eski TBMM binası önünde toplanan 50 aşiret temsilcisi iddiaları reddedip şu açıklamayı yaptı: "Bu beraberlik ruhu, dış ve iç düşmanlarını rahatsız etmiş. Biz milletimizin ve devletimizin yanındayız."
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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