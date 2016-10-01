Acillik soruşturma!

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran hakkında, bir hastasına yanlış teşhis ve tedavide bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, şikayeti Şehzadeler Kaymakamlığı'na iletti. Kaymakamlık da durumu incelemesi için ise Şehzadeler Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Fatih Umut Altınışık'ı görevlendirdi. Sağlık alanındaki bir olayı spor müdürünün soruşturmasına hayret eden Dr. Duran, durumu 'ciddiyetsizlik' olarak değerlendirdi. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise şikayetleri incelemeleri için daire müdürleri arasından sırayla görevlendirme yaptıklarını belirtti.