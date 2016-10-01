Acillik soruşturma!

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi PsikiyatriUzmanı Dr. ŞahutDuran hakkında, bir hastasına yanlış teşhis ve tedavide bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, şikayeti Şehzadeler Kaymakamlığı'na iletti. Kaymakamlık da durumu incelemesi için ise Şehzadeler GençlikHizmetleri ve İlçe SporMüdürü Fatih Umut Altınışık'ı görevlendirdi. Sağlık alanındaki bir olayı spor müdürünün soruşturmasına hayret eden Dr. Duran, durumu 'ciddiyetsizlik' olarak değerlendirdi. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise şikayetleri incelemeleri için daire müdürleri arasından sırayla görevlendirme yaptıklarını belirtti.
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