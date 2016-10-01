  1. Beyinleri uyuşmuş!
  2. Türk Ordusu

Acillik soruşturma!

Acillik soruşturma!
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahut Duran hakkında, bir hastasına yanlış teşhis ve tedavide bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, şikayeti Şehzadeler Kaymakamlığı'na iletti. Kaymakamlık da durumu incelemesi için ise Şehzadeler Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Fatih Umut Altınışık'ı görevlendirdi. Sağlık alanındaki bir olayı spor müdürünün soruşturmasına hayret eden Dr. Duran, durumu 'ciddiyetsizlik' olarak değerlendirdi. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise şikayetleri incelemeleri için daire müdürleri arasından sırayla görevlendirme yaptıklarını belirtti.
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar