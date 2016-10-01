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55 kiloluk balık oltaya takıldı

55 kiloluk balık oltaya takıldı
Antalya'nın Finike İlçesi'nde amatör balıkçı Durmuş Körpe (27), misina oltayla 55 kilo ağırlığında, 2 metre 80 santim uzunluğunda yakaladı. Körpe'nin yakaladığı balık, kilosu 25 liradan bir restoranda satışa sunuldu. Vatandaşlar, ilgi gösterdikleri balıkla fotoğraf çektirdi. 4 aydır balıkçılık yaptığını söyleyen Durmuş Körpe, "Balık yüzeye çıktığında korktum. Kılıç balığı hızlı ve güçlüdür. Tekneyi devirebilirdi. Balığı denizde yorduktan sonra tekneye çıkardım" dedi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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