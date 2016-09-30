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gözaltında

Vali yardımcısı gözaltında
'da soruşturması kapsamında (55) gözaltına alındı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Bulgurlu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde İktisat Ana Bilim dalında Yüksek Lisans yaptı. Bulgurlu daha önce İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu.
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