Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) düzenlediği gösteriye katılanlar, PYD'nin hapishanelerinde tutuklu bulunan Kürtlerin serbest bırakılmasını ve halka yönelik ihlallere son verilmesini talep etti.

PYD'ye bağlı silahlı kişilerin gösteriye katılanlardan bazılarını alıkoyduğu ve bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.





Geçen haftalarda PYD karşıtı gösterilere tanık olan ilçede gergin bir atmosferin hakim olduğu kaydedildi.





PYD'ye bağlı silahlı güçler, 15 Ağustos'ta Haseke'nin Kamışlı ilçesinde 2 Suriyeli Peşmergenin cenaze törenine katılan 30 ENKS üyesini, 26 Eylül'de de Tıl Temer ve Cevadiye kasabalarında 9 kişiyi alıkoymuştu.





CERABLUS'TA DA PYD'YE BÜYÜK TEPKİ VARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan harekatın simge şehri Cerablus, rejim güçleri ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan ailelerin sığındığı bir alan haline geldi.

Özellikle terör örgütü PYD'nin baskıları nedeniyle ilçeye gelen Suriyeliler ise örgüte tepki göstermek amacıyla cuma namazı sonrası Saray Meydanı'nda toplandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, ellerindeki bayraklarla "Suriye'ye özgürlük, PYD dışarı" sloganları atarak, uzun süre yürüdü.





Gruptakiler daha sonra güvenlik önlemleri altında İstasyon Meydanı'na kadar yürüyüp, terör örgütü PYD aleyhine slogan atıp tepki gösterdi. Eylem yaklaşık 2 saat sürdü.

"SURİYELİLER ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYOR"

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus'un özgürleştirilmesinde etkin rol oynayan Sultan Murad Tümeni komutanlarından İsmail Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeliler'in artık özgürce yaşamak istediklerini ve bu nedenle kendilerine zulmeden PYD'ye karşı ayaklandığını söyledi.





Bu olumsuzlukların biteceğine inandığı belirten Arap, "Suriyeliler, PYD'nin işgal ettiği Şuyuh ve Sırın bölgelerinden çekilmesini istiyor, bunun için ayaklandılar. Bu da gösteriyor ki Suriye halkı bir bütündür ve Allah'ın izniyle PYD ve DAEŞ buradan çıkarılacaktır. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Feylek el Şam komutanlarından İsam Naif ise PYD'nin bölgedeki bir çok Arap köyünü baskılar sonucunda boşalttığını ifade ederek, Cerablus'a sığınan mağdurların bu durumu durdurmak için toplandığını anlattı.





Şuyuh bölgesinde PYD'nin göçe zorladığı Muhammet Hanas, terör örgütünün uyguladığı bu yöntemi kabul etmediklerini vurgulayarak, el birliğiyle onları yeneceklerini aktardı.