Müezzine darp davasında ilginç savunma

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece Torbalı ilçesinde sela okuyan müezzin vecami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 8'i tutuklu 23 sanık hakim karşısına çıktı.

CHP'Lİ VEKİLLER DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 8 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmayı CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir de takip etti. Kimlik kontrolünün ardından mahkeme başkanı, sanıklara haklarını hatırlatarak iddianamede sanıklar hakkında isnat edilen suçlamaları okudu.

DARBE BAŞARILI OLDUĞU İÇİN SELA OKUNUYOR SANDIM

Sanıklara, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" nedeniyle bir yargılanmanın yapılmadığını hatırlatan mahkeme başkanı, daha sonra sanıkların savunmalarını aldı. Karabük'te tutuklu bulunan ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan O.İ, selanın 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin başarılı olduğu gerekçesiyle müezzin tarafından okutulduğunu düşündüğü için evinden dışarı çıktığını, demokrasiye destek, darbecilere tepki göstermek için camiye gittiğini belirterek, cami görevlileri tarafından yapılan açıklamanın ardından gerçeği öğrendiğini ve camiden ayrıldığını ifade etti. O.İ, olay esnasında hiç kimseye hakaret etmediğini, herhangi bir kamu malına zarar vermediğini ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.





"FETÖ MENSUPLARIYLA AYNI KOĞUŞTA OLDUĞUM İÇİN PSİKOLOJİM BOZULDU"

Tutuklu sanık S.Ç, o gece, vatani görevini yapmak için askere gidecek olan bir arkadaşının asker eğlencesinde olduğunu, müezzin tarafından okunan selanın yarıda kesilmesi üzerine"Camide neler oluyor?" diye merak ettiğinden kalabalığın olduğu yere gittiğini iddia ederek, o esnada kalabalık içerisinde Atatürk aleyhine sözler duyulması üzerine tartışmanın daha da büyüdüğünü söyledi.Öğrenci olduğunu anımsatan 19 yaşındaki S.Ç, "Vatan haini FETÖ mensuplarıyla aynı koğuşta kalmam nedeniyle psikolojim bozuldu. Tahliyemi istiyorum" dedi.

AVUKATI TGB ÜYESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tutuklu sanık M.G'nin avukatı Deniz Yiğitceoğlu, müvekkilinin Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi olduğunu, hayatının her döneminde Fetullah Gülen ve örgütüne karşı mücadele ettiğini dolayısıyla FETÖ ile ilgili olarak herhangi bir bağlantısı olmadığını savunarak, "Müvekkilim, Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davalarında, barikatları yıkmıştır, FETÖ'nün elebaşı Gülen'le ilgili slogan atmış, attırmıştır. FETÖ'cülerle aynı koğuşta kalan müvekkilim, örgüt mensuplarının hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yoğun bir şekilde getirdikleri eleştiriler nedeniyle rahatsız olmuş, savunmasını sağlıklı bir şekilde hazırlamak için uygun ortam bulamamıştır." ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Yiğitceoğlu, herhangi bir suç işlemediğini iddia ettiği müvekkilinin tahliyesini istedi. Diğer tutuklu sanıklar ve avukatları da isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini savunarak mahkeme heyetine tutuksuz yargılanma taleplerini iletti. Mahkeme heyeti, müezzin S.S.'nin davaya katılma talebinin kabulüne ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İMAM ŞİKAYETÇİ DEĞİL AMA MÜEZZİN ŞİKAYETÇİ

Müştekilerden cami imamı E. K. ve oğlu M.T.K sanıklardan şikayetçi olmadıklarını dile getirirken müezzin S.S. davaya müdahil olmak istediğini söyledi.

NEDEN TUTUKLANMIŞLARDI?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece Torbalı ilçesindeki Pancar Mahallesindeki Merkez Camisi'nde sela okuyan müezzin ve cami imamına sözlü saldırıda bulunarak kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 23 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, 23 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.