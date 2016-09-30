İsrail Mavi Marmara tazminatını ödedi

İsrail'le Türkiye arasında imzalanan ve ilişkilerin normalleşmesini içeren anlaşma kapsamında İsrail'in tazminatı yatırdığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili anlaşmanın Adalet Bakanlığıhesabına yatırıldığını doğruladı.

Mavi Marmara saldırısında yaralananlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına bu tazminatın aktarılacağı belirtildi.



2010 yılında Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında 10 Türk hayatını kaybetmiş, bu olay Türkiye ilişkilerinde ciddi bir krize neden olmuştu.

ANKARA İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN 3 ŞART SUNMUŞTU

İsrail, ilişkilerin normalleşmesi için Ankara'nın sunduğu "Özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılması" şartlarını kabul ederek ödemesi gereken 20 milyon dolar tazminatı Adalet Bakanlığına yatırdı.



Türkiye'nin özür talebinin 2013'te İsrail tarafından karşılanmasının ardından Ankara'nın diğer talepleri olan tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılması konularında uzun süredir devam eden müzakerelerin sonucunda iki ülke arasında normalleşme anlaşması 28 Haziran'da imzalanmıştı.



Anlaşma İsrail hükümetinin Mavi Marmara olayında yakınlarını kaybeden ailelere tazminat olarak Türk hükümeti tarafından açılacak bir hesaba 20 milyon dolar ödeme yapılmasını öngörüyordu.



Anlaşma metninde bu meblağın anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihini takip eden 25 işgünü içinde hesaba havale edileceği belirtilmişti.