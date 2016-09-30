F şıkkı ByLock

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 2010 KPSS usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada dün yeniden düğmeye basıldı. 37 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile ODTÜ'de çalıştıkları belirlenen şüphelilerden 16'sının FETÖ'nün kriptolu programı "ByLock" üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.
ASKERLER KULLANMAMIŞ
Bu arada ByLock programını hazırlayanlar arasında olduğu tespit edilen TÜBİTAK'ta 7 yıl çalışan öğretim görevlisi İ.T. geçen hafta gözaltına alındı. Bu programın emniyet görevlileri, hakim ve savcılar ile siviller tarafından kullanılmış olmasına karşın, şu ana kadar herhangi bir üst düzey askeri yetkili tarafından kullanılmadığı tespit edildi. Savcılık, FETÖ üyesi askerlerin başka bir program kullandığı ihtimali üzerinde duruyor. FETÖ'nün "Tahşiyecilere kumpas" davası sanıklarından Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Yasin Koyuncu,Selçuk Ocaktan, Ufuk Yıldırım ve Hüseyin Nohut'un da arasında bulunduğu 20 sanığın da ByLock programını kullandığı aktarıldı.
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