  1. Müezzine darp davasında ilginç savunma
  2. Ordu'da çatışma: 6 terörist öldürüldü

Cezaevlerine FETÖ baskını: 75 gözaltı!

FETÖ'nün cezaevlerindeki yapılanmasına karşı yürütülen operasyonda Silivri, Metris ve Bakırköy cezaevleriyle Anadolu ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan 75 infaz koruma memuru ve bazı çalışanlar hakkında gözaltı kararı alındı.

Cezaevlerine FETÖ baskını: 75 gözaltı!

FETÖ/PDY'nin cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ'nün Silivri, Metris ve Bakırköy Cezaevleri ile Kartal Anadolu Denetimli Serbestlik ve Bakırköy Denetimli Serbestlik şube müdürlüklerinde görevli 75 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Şüpheli 75 kişinin; gardiyan, sosyolog ve pedagoglar olduğu belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN GELEN YAZI
Savcılığın talimatı ile söz hedef cezaevleri ve denetimli serbestlik şube müdürlüklerine giren İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Şube Müdürlüğü polisleri, gözaltı ve arama işlemi başlattı. Operasyonun Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden savcılığa gönderildiği öğrenilen ve FETÖ/PDY ile iltisaklı personeli içeren gelen bir liste üzerine başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 30 Eylül 2016, Cuma 10:20
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar