Cezaevlerine FETÖ baskını: 75 gözaltı!

FETÖ/PDY'nin cezaevlerindeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, FETÖ'nün Silivri, Metris ve Bakırköy Cezaevleri ile Kartal Anadolu Denetimli Serbestlik ve Bakırköy Denetimli Serbestlik şube müdürlüklerinde görevli 75 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Şüpheli 75 kişinin; gardiyan, sosyolog ve pedagoglar olduğu belirtildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN GELEN YAZI

Savcılığın talimatı ile söz hedef cezaevleri ve denetimli serbestlik şube müdürlüklerine giren İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Şube Müdürlüğü polisleri, gözaltı ve arama işlemi başlattı. Operasyonun Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden savcılığa gönderildiği öğrenilen ve FETÖ/PDY ile iltisaklı personeli içeren gelen bir liste üzerine başlatıldığı öğrenildi.