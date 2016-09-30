Batman'da yol yapım çalışmaları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan 28 belediye arasında bulunan Batman Belediyesi ekiplerince, kent genelinde asfalt, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, orta refüj ve kaldırım yenileme çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca KHK gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Batman Belediye Başkanlığına getirilen Batman Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un 15 Kasım'a kadar il genelinde asfaltsız yol kalmayacağı açıklamasının ardından, belediye tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kent genelinde başlatılan asfalt, asfalt yama, yol yapım, yol açma, kilitli parke taşı, orta refüj, refüj boyama ve kaldırım yenileme çalışması sürüyor.

Aksoy, ekiplerin 8 ayrı mahallede eş zamanlı olarak çalışmalara başladığını belirterek, 100 bin ton asfaltın kullanılması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Ekiplerin, İluh, Bağlar, Seyitler Mahallelerinde yama, Pazaryeri Mahallesinde asfalt, Çamlıtepe ve Belde Mahallelerinde yol açma, Seyitler ve Karşıyaka Mahallelerinde kilitli parke taşı ve Gültepe Mahallesinde de refüj boyama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aksoy, yapacakları çalışmalar ve hayata geçirecekleri projelerle Batman'ı örnek bir kent yapacaklarını bildirdi.