Airambulans

THY'nin Airbus A330 tipi uçağı, ABD'ninBoston Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere kalkış yaptı. Uçak, AtlasOkyanusu üzerindeyken bir yolcu anidenrahatsızlandı. Bunun üzerine kabin ekibi hemen durumu pilota bildirdi. Kaptan pilot, DublinHavalimanı ile irtibata geçerek acil iniş yaptı. Pistte hazır bekleyen sağlık ekipleri yolcuyu hastaneye kaldırdı. THY uçağı ise Atatürk Havalimanı'nagelmek için yeniden havalandı.
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