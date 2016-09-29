Zirve Yayınevi davasında flaş gelişme

Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 sanığın "hükmen tutuklanmalarına yer olmadığı" yönündeki karara Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tutuklanmalarına hükmetti.
Dün gerçekleştirilen karar duruşması sonrasında Malatya'da Zirve Yayınevi'nde 3 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım, Hamit Çeker, Cuma Özdemir ve Salih Gürler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Elektronik kelepçe ile adli kontrol kararı kapsamında evlerinde bulunan 5 sanık için adli kontrol kararının devam etmesi kararı çıkmıştı.
Bugün savcılık itirazı üzerine müebbet hapis cezası alan 5 sanık için tutuklanma talep edildi. Karar sonrası Emre Günaydın, Abuzer Yıldırım ve Salih Gürler Malatya'da, Cumali Özdemir Darende, Hamit Çeker ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 sanığın yarın sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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