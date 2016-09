Üstü alçı altı tarih

miras alçıya alındı. Beyaz örtünün altından tarih fışkırdı. İlginç restorasyon, Sivas 'ın Kangal İlçesi'ne bağlı Alacahan Köyü'ndeki tarihinde yaşandı. 1700'lü yıllarda yapılan cami, duvarlarının nem alması nedeniyle geçen yıltarafından restorasyona alındı. Tarihi caminin dış cephesi, neme karşısıvandı. Caminin iç duvarına yapılan alçılar ise nemden dolayı dökülmeye başladı. Görevliler, duvardan dökülen alçıları kazıdı. Alçının altından ise Osmanlı dönemi motif ve işlemeleri ortaya çıktı. Görevliler, kısmen silik olan figürleri kök boya ile tekrar boyayarak belirgin hale getirmeye çalıştı. Camininolduğunu belirten, önceki restorasyonda koruma amaçlı olarak motiflerin üzerinin alçıyla kapatılmış olabileceğini anlattı.Karaca, "Biz yalnızca birkaç yerde motif ve desen beklerken, caminin her tarafını galeri gibi süslenmiş bir vaziyette bulduk. Bana göre alçı koruma amaçlıdır. Nemi alması için böyle düşünmüşlerdir. Şu an o nem kayboldu" ifadelerini kullandı.ise şunları aktardı: "Biz çocukken şu an gördüğümüz motiflerin hepsi vardı. En son 2007'de burada bir restorasyon yapıldı fakat motiflerin üzerini beyaz alçıyla kapladılar. Yani bu motiflere dikkat etmediler. Her yer beyaz alçıydı. 1 yıl sonra alçı nem almaya başladı ve onlarda dökülmeye başladı."