Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 15 bin kadro ile dershane ve etüt merkezinde çalışan 5 bin kadro için yapılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden duyuruldu.
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Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri 20 bin öğretmen (15+5 bin) atamasının 10 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığının twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamanın detayları şu şekilde:
Sözleşmeli öğretmen mülakatları üç ayrı grup halinde gerçekleştirilmiştir.
15-19 Ağustos 2016 tarihlerinde alan bilgisi gerektirmeyen (KPSS10),
19-25 Eylül 2016 tarihlerinde alan bilgisi gerektiren (KPSS121) branşlarda
19-25 Eylül 2016 tarihlerinde ise dershane ve etüd merkezlerinden başvuran adaylar mülakata alınmıştır. Adayalar 18 bölgede 495 komisyon tarafından mülakata alınmıştır.
Tercih ekranı 4-7 Ekim 2016 tarihlerinde açılaak, atamalar ise 10 Ekim 2016 tarihinde yapılacaktır.
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