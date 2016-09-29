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Şeytan doldurmuş!

Milli silah projesini ABD’ye satarken suçüstü yakalanan hakim karşısına çıktı. “Şeytana uyduk. Pişmanım” sözleriyle günah çıkardı.

Şeytan doldurmuş!
Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü , ve MP-5 marka silahların çizim ve tüm üretim planlarını ABD'li firmaya satarken yakalandı. Tanrıverdi ilk kez hakim karşısına çıktı. 29 yıl 6 aya kadar hapsi istenen casus müdür, tüfeğin teknik resimlerinin 50-100 liraya ihaleye giren kişilerce alınabileceğini savundu. ABD'ye satılan silahlardan maksimum yüzde 10, Kenya'ya satıldığında ise yüzde 80 kar edildiğini belirten Tanrıverdi, "Bu nedenle ABD firmalarına silah satışına karşı çıkıyordum. Bu yüzden ihbarcı da benim görevden alınmam için çalıştıklarını söylemiştir. Ben satayım demedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray ise "Öyleyse adam sana 200 bin lirayla 300 bin dolar versin?" diye sorması üzerine Tanrıverdi, "Bu tamamen bana kurulan bir tuzak" yanıtını verdi. "Tuzaksa niye parayı kabul ettin?" sorusuna ise "Biz orada şeytana uyduk. Allah affetsin. Pişmanım" dedi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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