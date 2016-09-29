Şeytan doldurmuş!

Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Milli Piyade TüfeğiMPT-76 ve MP-5 marka silahların çizim ve tüm üretim planlarını ABD'li firmaya satarken yakalandı. Tanrıverdiilk kez hakim karşısınaçıktı. 29 yıl 6 aya kadarhapsi istenen casus müdür, tüfeğin teknik resimlerinin 50-100 liraya ihaleye giren kişilerce alınabileceğini savundu. ABD'ye satılan silahlardan maksimum yüzde 10, Kenya'ya satıldığında ise yüzde 80 kar edildiğini belirten Tanrıverdi, "Bu nedenle ABD firmalarına silah satışına karşı çıkıyordum. Bu yüzden ihbarcı da benim görevden alınmam için çalıştıklarını söylemiştir. Ben satayım demedim" ifadelerini kullandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray ise "Öyleyse adam sana 200 bin lirayla 300 bin dolar versin?" diye sorması üzerine Tanrıverdi,"Bu tamamen banakurulan bir tuzak"yanıtını verdi. "Tuzaksa niye parayı kabul ettin?" sorusuna ise "Biz orada şeytana uyduk. Allah affetsin. Pişmanım" dedi.
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