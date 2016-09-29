  1. CHP Başkanlığı için
  2. İran’la yeni dönem

de geliyor

Putin de geliyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud'un, bugün 'ye geleceği açıklandı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Suudi bakanın Başbakan Yıldırım'la da göreşeceği belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in de 9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da olacağı ifade edildi.
Etiketler: ,
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar