"PKK/PYD'ye asla müsaade etmeyeceğiz"

Bakan Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği harekat merkezinde aldıkları brifingin ardından, askeri helikopterlerle Gaziantep'teki Soylu Üs Bölgesi Komutanlığına geçti.

Buradaki brifingin ardından Bakan Işık ve beraberindeki Orgeneral Çolak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Kilis Valisi İsmail Çataklı ile sivil bir minibüsle komutanlıktan ayrıldı.

Sınırda gerçekleştirilen hudut tedbirlerini yerinde inceleyen Işık ve beraberindekiler, daha sonra Suriye sınırının sıfır noktasındaki Köprübatı Hudut Karakoluna geldi. Tören mangasını selamlayan Işık, daha sonra gözetleme kulesine çıkarak hudut tekmili aldı.

Hudut nöbeti tutan askerlerle sohbet eden, alınan önlemlere ilişkin bilgi alan Bakan Işık, daha sonra AA ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Sınır birliklerine yaptığı ziyaret ve Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin soru üzerine Işık, harekatın büyük bir başarıyla devam ettiğini belirtti. Özgür Suriye Ordusu'nun kendi topraklarında söz konusu harekatı gerçekleştirdiğini dile getiren Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Özgür Suriye Ordusuna gerek lojistik destek, gerekse ateş desteğiyle onların alanda daha kolaylıkla ilerlemesini sağladığını bildirdi.





Işık, harekatın bundan sonraki aşamaları için ihtiyaç duyulan konularla ilgili değerlendirme ve yerinde inceleme yapmak üzere buraya geldiklerini belirtti.

Harekat kapsamında müttefik ülkelerden beklentilerin ve bunların karşılığını bulup bulmadığının sorulması üzerine Işık, bu harekatın birkaç temel amacı olduğunu, koalisyon güçlerinden, müttefiklerden bu temel amaçlara uygun destek beklediklerini söyledi.





"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ"

Bunlardan birinin Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması olduğunu vurgulayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırdan Türkiye'ye oluşabilecek tüm tehditlerin bertaraf edilmesi, bu Türkiye'nin önemli önceliğidir. Bunun yanında bir terör örgütü olan DAEŞ'in buralardan tamamen temizlenmesi ve DAEŞ'in Türkiye'ye ve daha sonra bölgeye yönelik bir tehdit olmaktan çıkarılması. Bir başka amacımız da özellikle bu bölgenin insanının, şu anda Türkiye'de muhacir olan Suriyelilerin güvenle kendi topraklarına geri dönmeleri ve orada insanca bir yaşam sürdürebilmeleri. Bir diğer konu da her ne pahasına olursa olsun PKK/PYD'nin kantonları birleştirme hedefinin önüne geçilmesi."

Bu hedefler doğrultusunda bütün müttefiklerden, bu harekatta Özgür Suriye Ordusu'na ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olmalarını beklediklerini ifade eden Işık, ortak hedefin bölgeden DAEŞ'in temizlenmesi olduğunu kaydetti.

Işık, "Bu bölgede PKK/PYD terör örgütünün kesinlikle bir teritoryal alan oluşturmaması için müttefiklerimizin desteğini bekleme hakkımız var." ifadesini kullandı.





Bakan Işık, bir başka soru üzerine, bu beklentilerin kısmen karşılandığını söyledi.

"Koalisyon güçlerinin hava desteği ve istihbarat desteğini kısmen alıyoruz. Ama tabii ki gönül ister ki daha fazla bir destek olsun" diyen Işık, muhataplarıyla Özgür Suriye Ordusu'nun, ılımlı muhalefetin kendi topraklarında ilerlemesine yardımcı olmaları ve bu bölge insanının kendi topraklarında yerleşmesini, sahip olmasını sağlayacak şekilde bölgenin tekrar DAEŞ ve diğer unsurlardan kurtarılması konularını sürekli konuştuklarını belirtti. Bakan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef ABD bugüne kadar hep 'PYD'den başka bir aktör yok' diye iddia ediyordu ama son Fırat Kalkanı Harekatı gösterdi ki Özgür Suriye Ordusu'na gerekli destek verildiğinde Özgür Suriye Ordusu da gayet başarılı bir şekilde kendi topraklarını savunabiliyor, kendi topraklarından DAEŞ'i temizleyebiliyor. Bu noktada Amerika'ya, diğer müttefiklerimize her vesileyle söylüyoruz. Diyoruz ki, 'PYD'nin burada demografik yapıyı değiştirme girişimlerine kesinlikle Türkiye müsaade etmeyecektir.' Bu konuda Amerika'nın da dikkatli ve tedbirli olması özellikle gerekiyor. Biz her ne pahasına olursa olsun burada PKK/PYD'nin bir teritoryal alan oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz."





"247 KİLOMETRE DUVAR TAMAMLANDI"

Suriye sınırında yapılan duvar çalışmasına ilişkin bilgi veren Bakan Işık, duvar örme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini bildirdi. 247 kilometre duvarın tamamlandığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Şu anda devam eden çalışmalarımız var. TOKİ aracılığıyla yaptığımız yeni ihalelerimiz var. Hedefimiz 911 kilometrelik sınırımızın yaklaşık 80 kilometresi dere ve nehir gibi alanlar, onun dışındaki alanların tamamen sınır fiziki güvenlik sistemi ile kapatılması ve oradan insan kaçakçılığının ve diğer kaçakçılıkların, teröristlerin sızmasının önüne geçilmesi. Şu anda büyük bir hızla bu çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki yılın ilkbaharında Suriye sınırımızın tamamını kapatmış oluruz."

Yurt içinde terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin de bilgi veren Işık, "20 Ağustos itibarıyla başlayan yurt içi operasyonlar ile terör örgütüne çok ağır bir darbe vuruldu. Şu anda da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz, köy korucularımız insan üstü bir gayretle bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Büyük bir kahramanlık görüyoruz. Büyük fedakarlıklarla bu operasyonlar yapılıyor." diye konuştu.

Bakan Işık, bu harekatın yazın 50 derece sıcağın altında, kışın eksi 10'larda, 20'lerde büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.





"BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

"Tarihinin en büyük zayiatını terör örgütüne, 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonlarla verdirdik" diyen Bakan Işık, bundan sonra terörizmle ve terör örgütleriyle amansız mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

Bakan Işık, "PKK terör örgütü bu topraklardan tamamen kazınana kadar ve diğer terör örgütleri bu topraklardan kazınana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu noktada gerçekten kahramanca bir mücadele var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyetimizin, Jandarmamızın, korucularımızın bu noktada gösterdikleri olağanüstü bir gayret var." diye konuştu.

Harekata katılan herkese teşekkür eden Işık, bu mücadeleden başarı ile çıkmayı dilediklerini söyledi.