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Mutsuz son

Mutsuz son
Eski İstanbul Valisi 'nun THY'de çalışan oğlu Hasan Tahsin Mutlu'nun görevine son verildi. Yapılan açıklamada, 4 yıl önce uzman kadrosuyla göreve başlayan Mutlu'nun tüm haklarının ödendiği belirtildi. Hüseyin Avni Mutlu 5 Ağustos 2016 günü ise FETÖ soruştuması kapsamında tutuklanmıştı.
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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