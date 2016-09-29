15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ'nün sözde 'abi' ve 'abla'larına yapılan operasyonlar sürüyor.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri Antalya merkez, Alanya, Manavgat, Demre, Serik, Gazipaşa ve Finike ilçelerinde FETÖ'ye ait İrfan, Toros ve Işık isimli şirketlerin eğitim kadroları içinde ve bazı kamu kuruluşlarında çalışıp örgüt içinde sözde 'abi' ve 'abla' konumunda olanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Bu sabaha karşı TEM operasyon ekipleri tarafından farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15'i kadın 65 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 dolarlar, FETÖ'ye ait kitap ve dokümanlar ile flash bellek, hardisk, dijital materyaller ve gizli haberleşme programları elde geçirildi.



Antalya merkez ve 6 ilçede gözaltına alınan sözde 'abi' ve 'abla'larsağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor.