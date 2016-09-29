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'cülerin serbest bırakılmasını savundu

Kamikaze Başer azılı 'cüleri serbest bırakmasını savundu: Verdiğim karardan pişman değilim. Kararın tamamen arkasındayım.

FETÖcülerin serbest bırakılmasını savundu
soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan kritik isimleri hukuksuz olarak tahliye edilmesine karar veren kamikaze 'in verdiği kararı savundu. Örgütün üst düzey yöneticilerini serbest bırakmaktan pişman olmadığını söyledi.

Yargıtay konferans salonundaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti. Sincan F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Metin Özçelik ve Mustafa Başer, salona jandarma eşliğinde getirildi.

Başer'in savunmasıyla devam eden duruşmada, Başer, 15 Temmuz'dan sonra avukat bulmakta zorlandıklarını avukatların kendilerinden yüksek ücretler istedikleri için anlaşamadığını anlattı.

Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiği zaman adliyeye gittiğini söyleyen Başer, azılı 'cüleri serbest bırakmasını ise şu ifadelerle savundu:
"Pişman değilim. Bakmadığım terör örgütü davası kalmadı. Birçok tutuklama, birçok tahliye kararı verdim. Bir yargıcın yasayı uygulamaktan başka derdi olamaz. Ben bu tahliye kararını verirken, Türkiye'de az da olsa hukuk olduğuna inanıyordum. Ama böyle olmadığını tutuklandığım gün acı acı öğrendim. Verdiğim karardan pişman değilim, kararın tamamen arkasındayım. Bu sıkıntıları çekmek demek ki benim kaderimmiş."
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 02:36
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