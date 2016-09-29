Paralel Yapı soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan kritik isimleri hukuksuz olarak tahliye edilmesine karar veren kamikaze hakimMustafa Başer'in verdiği kararı savundu. Örgütün üst düzey yöneticilerini serbest bırakmaktan pişman olmadığını söyledi.
Yargıtay konferans salonundaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti. Sincan F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Metin Özçelik ve Mustafa Başer, salona jandarma eşliğinde getirildi.
Başer'in savunmasıyla devam eden duruşmada, Başer, 15 Temmuz'dan sonra avukat bulmakta zorlandıklarını avukatların kendilerinden yüksek ücretler istedikleri için anlaşamadığını anlattı.
Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendiği zaman adliyeye gittiğini söyleyen Başer, azılı FETÖ'cüleri serbest bırakmasını ise şu ifadelerle savundu:
"Pişman değilim. Bakmadığım terör örgütü davası kalmadı. Birçok tutuklama, birçok tahliye kararı verdim. Bir yargıcın yasayı uygulamaktan başka derdi olamaz. Ben bu tahliye kararını verirken, Türkiye'de az da olsa hukuk olduğuna inanıyordum. Ama böyle olmadığını tutuklandığım gün acı acı öğrendim. Verdiğim karardan pişman değilim, kararın tamamen arkasındayım. Bu sıkıntıları çekmek demek ki benim kaderimmiş."
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