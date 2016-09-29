  1. Hodri meydan
  2. İşte çılgın Türkler

'den terör örgütü PKK'nın TV'sine destek

"Terörü bitirmek için hükümete her desteği veririz" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasındaki samimiyetsizlik bir kez daha gözler önüne serildi. 'li , terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan kanala destek ziyaretine gitti.

CHPden terör örgütü PKKnın TVsine destek

OHAL'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 12 kanalın yayını durdurulmuştu.

CHP, HDP'DEN ÖNCE GİTTİ
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kanallara ilk ziyaret ise, örgütün siyasi kanadı HDP'den önce 'den geldi.

PKK TV'SİNE CHP DESTEĞİ
CHP İstanbul Milletvekili , kapatılan Hayat TV'ye giderek çalışanların arkasında olduğunu gösterdi. Kanalda çekilen fotoğrafını Twitter'da paylaşan CHP'li Tanrıkulu, Hayat TV'ye hayat vermenin ellerinde olduğunu söyledi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 22:13
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