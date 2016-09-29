OHAL'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 12 kanalın yayını durdurulmuştu.
CHP, HDP'DEN ÖNCE GİTTİ
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kanallara ilk ziyaret ise, örgütün siyasi kanadı HDP'den önce CHP'den geldi.
PKK TV'SİNE CHP DESTEĞİ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kapatılan Hayat TV'ye giderek çalışanların arkasında olduğunu gösterdi. Kanalda çekilen fotoğrafını Twitter'da paylaşan CHP'li Tanrıkulu, Hayat TV'ye hayat vermenin ellerinde olduğunu söyledi.
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