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Bakan Akdağ’dan o haberlere açıklama: Yalan ve kasıtlı

Sağlık Bakanı , askeri hastanelerin devri sonrasında yaralı bir uzman askerin tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmediğine yönelik iddialara ilişkin haberlerin yalan ve kasıtlı olduğunu bildirdi.

Bakan Akdağ’dan o haberlere açıklama: Yalan ve kasıtlı

Akdağ, 24 canlı yayına katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin ardından, son günlerde basında yer alan bazı iddiaları değerlendiren Akdağ, bazı basın yayın organlarınca dezenformasyon yapıldığını söyledi.

Operasyonlarda yaralanan bir askerin Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilmediği ve bölge hastanesinde tedavisinin yaptırıldığına yönelik iddiaların kasıtlı olarak bazı basın yayın kuruluşlarının haberlerinde yer aldığını ifade eden Akdağ, bu konuda ilgili yerlere gerekli tekziplerin gönderildiğini kaydetti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 18:20
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