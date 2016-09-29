Adem tatilde

TAKVİM, FETÖ'nün firardaki hainlerini teker teker görüntüledi. Önce Tuncay Opçin, ardından Emre Uslu TAKVİM tarafından ABD'de sobelendi. Şimdi sıra kanlı örgütün medya imamlarından Adem Yavuz Aslan'a geldi. Türk mahkemeleri tarafından terör örgütü kurma ve yönetme suçundan aranan Aslan, ABD'nin Virgina eyaletinin Fairfax kentine firar etti. TAKVİM tarafından geçen hafta kent sokaklarında gezerken görüntülendi. Aslan da tıpkı Emre Uslu gibi Virginia International University'den çıkarken objektiflerimize yakalandı. Sırtındaki çantayla dikkat çeken FETÖ'cü Aslan, hemen aracına binip okuldan uzaklaştı. Aslan daha sonra ise Virginia sokaklarında şortla gezerken TAKVİM objektifinin kadrajına girdi. Çiçekli şortuyla dikkat çeken Aslan, bir marketten alışveriş yapıp lüks aracıyla bölgeden uzaklaştı. Aslan'ın da tıpkı diğer FETÖ militanları gibi sefa içinde yaşadığı bir kez daha kanıtlandı.
HİLMİ ÖZDİL'İN ADAMI
Peki FETÖ'nün firardaki imamlarından olan Adem Yavuz Aslan kimdi! Arslan, FETÖ'nün imamlarından olan Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in basındaki sağ koluydu. Arslan ayrıca Zirve Davası ile Hrant Dink suikastı davasının karartılması operasyonunda rol almış kritik bir isimdi. Zirve Davası'nı FETÖ yönlendirmesiyle manipüle eden gizli tanık İlker Çınar, Adem Yavuz Arslan'ı ve FETÖ'yü 'satmaya' meyledince Arslan'ın yönlendirdiği iki silahlı adam vasıtasıyla ölümle tehdit edilmişti. Bu iddianın sahipleri ise Zirve Davası'nda kumpasla hapis yatan Malatya İl Jandarma Komutanı Emekli Kurmay Albay Mehmet Ülger ve ilahiyatçı Ruhi Abat'tı. Adem Yavuz Arslan'ın en önemli görevlerinden biri de Dink suikastındaki FETÖ rolünü gizlemek ve Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'i korumaktı. Sırf bu amaçla 'Bi Ermeni Var' başlıklı bir kitap yazdı.
ÖKSÜZ TWEET'İ
FETÖ'cü Arslan hakkında terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Bu karar İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı. Ancak Aslan, olacakları önceden görüp Mayıs 2014'de ABD'ye gazete temsilciliği maskesiyle firar etti. Ardından sosyal medya hesaplarını kullanıp kanlı örgütün propagandasını yaptı. Arslan, darbenin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ü aklamaya çalışırken de şu tweeti atmıştı: "FETÖ'nün darbe imamı Akıncılar'da yakalandı dedikleri Adil Öksüz mahkemeden serbest. Akıncılar'da bile değilmiş. Her şeyleri algı operasyonu."
AKSİYON'DA ÇALIŞTI
Adem Yavuz Arslan 1974'de Mersin'de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren FETÖ yapılanmasının medya ayağında yer aldı. Gazeteciliğe ilk olarak Zaman gazetesinin Ege bölgesi temsilciliğinde stajyer olarak başladı. Uzun yıllar Aksiyon Dergisi'nde çalıştı. 2006 yılında haber müdürü olarak Bugün gazetesinde işe başladı, ardından gazetenin Ankara Temsilcisi oldu. Başta Zirve Davası, Hrant Dink suikastı olmak üzere FETÖ'nün parmağının olduğu pek çok olayda kamuoyunu algı operasyonlarıyla yanlış yönlendirdi.
* Arslan bir gün sonra da karşımıza şort ve terlikleriyle çıktı.
*Adem Yavuz Arslan lüks aracıyla ABD trafiğine karıştı.
YAYLA'YI DA BULDUK
TAKVİM, ABD'nin, geçtiğimiz günlerde Kongre'de Temsilciler Meclisi'nde konuşma yaptırdığı FETÖ'cü eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla'yı da yine Virginia Fairfax'te görüntüledi. Yayla'nın şu anda George Mason Üniversitesi'nde profesör olarak ders verdiği belirtildi.
Yayla, 15 Temmuz'dan sonra ABD'nin FETÖ'cüleri koruyup kolladığı gösterilmek istenircesine Temsilciler Meclisi'ne çağrılmış ve orada 15 Temmuz konulu bir oturumda konuşma yapmıştı. Yayla'nın programa davet edilmesine, ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşları sert tepki göstermişti. Yayla, uzun yıllar emniyet amirliği yaptıktan sonra 2014 yılında mahkeme kararıyla Harran Üniversitesi'ne atandı. 2015 yılının kasım ayında bir haftalık izin gerekçesiyle ABD'ye gitti ve bir daha da geri dönmedi.
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK-SERKAN BAYRAKTAR
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