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80 yaşında iç çamaşırı çalarken yakalandı

80 yaşında iç çamaşırı çalarken yakalandı
Muğla Bodrum'da 80 yaşındaki N.S., bir iç giyim mağazasından boxer alıp çantasına attı. Bu durum mağaza çalışanlarının dikkatinden kaçmadı. Gözaltına alınan ve daha önce de aynı mağazadan 180 liralık pijama çaldığı belirlenen adam, "Parasını verecektim" savunması yaptı. Mağaza yetkilileri ise yaşı nedeniyle N.S.'den şikayetçi olmadı. Yetkililer, "Bu korku ona yeter" ifadesiniu kullandı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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