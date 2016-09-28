Yeni katılan teröristleri 2 haftalık eğitimin ardından sahaya süren Kandil'e karşı bölücü terör örgütünün sözde saha sorumlularının da seslerini yükselttiği, telsiz konuşmalarına yansıdı.

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir yandan tecrübeli militanlarının bir bölümünü destek amacıyla Suriye'deki kolu PYD'ye göndermesi, diğer yandan da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarında çok sayıda kayıp vermesi bölücü terör örgütü PKK içinde büyük sıkıntıya neden oldu.

Tecrübeli kadro konusunda sıkıntı yaşanması üzerine, Kandil'in talimatıyla örgüte yeni katılan teröristler 2 haftalık eğitimin ardından sahaya sürülmeye başlandı. Bu eğitimin daha önce 3 ay sürdüğü, kısalan eğitimin bölücü terör örgütünün düştüğü sıkıntıyı gözler önüne serdiği belirtildi.

Terör örgütünün içinde bulunduğu durum, teslim olan veya yakalanan teröristlerin ifadelerine de yansıdı. PKK'ya bu sene katıldıklarını belirten bir terörist, 1 haftalık teorik eğitimden sonra 1 hafta silahlı eğitim aldıklarını, daha sonra sınırı geçerekTürkiye'ye gönderildikleri bilgisini verdi.

TELSİZ KONUŞMALARINA YANSIDI

Terör örgütü yöneticilerinin Türkiye'deki unsurlarına destek için örgüte yeni katılan teröristleri sahaya sürmesi, PKK'nın sözde saha ve bölge sorumlularını da rahatsız etti.

Söz konusu teröristlerin acemiliklerinden dolayı özellikle intikallar sırasında görüntü verildiği ve bunun da terör örgütünün ciddi kayıplar vermesine neden olduğu telsiz konuşmalarına yansıdı.

Yine güvenlik güçlerince deşifre edilen telsiz konuşmalarında, sözde saha sorumlularının, bağlı oldukları sözde bölge sorumlularına rapor verirken yeni teröristlerin ortaya çıkardığı sorunları ilettiği belirlendi. Ancak, Kandil'in şikayetleri görmezden gelerek bunlara kulak tıkadığı telsiz görüşmelerinde ortaya çıktı.