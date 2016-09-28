Milli sırlarımızı satan müdürden skandal savunma

MP5 silahı ile üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi'nin 29 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Kendisine tuzak kurulduğunu öne süren Tanrıverdi, Mahkeme Başkanının, "Peki, parayı niye kabul ettin?" sorusuna, "Biz orada şeytana uyduk. Allah affetsin. Pişmanım" karşılığını verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tanrıverdi ve avukatları ile şikayetçiler MKEK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının avukatları katıldı. Tanrıverdi, savunmasına, MPT-76'nın geliştirilmesiyle ilgili bazı açıklamalar yaparak başladıktan sonra, tüfeğe ilişkin projenin 5 Mayıs 2014'te tamamlandığını bildirdi.

ADAM BİZE KAFAYI TAKMIŞ

Mustafa Tanrıverdi, 2014'te 2 bin silahın Savunma Sanayii Müsteşarlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiğini, bazı müttefik ülkelere 10'ar silah verildiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Proje, 2009'dan 5 Mayıs 2014'e kadar devam etti. Proje, bu tarihe kadar devlet sırrıydı. Bundan itibaren proje paket halinde Savunma Sanayii Müsteşarlığına teslim edildi. MPT-76'nın 20 bin adet üretilmesi için MKE'ye sipariş verildi. Kurum tarafından bunun tamamı üretilemeyeceğinden, özel sektöre de ihaleyle üretim ve sipariş imkanı getirildi. İhaleler açılmış, tüfeğin parçalarına ilişkin teknik resimler, ihale evraklarıyla birlikte 50-100 liraya ihaleye giren kişilerce alınmıştır. Kaldı ki proje bittikten sonra silah fuarlarda da sergilenmiştir. Silahın AR-GE aşamasında da görev yaptım, bütün patentleri ben aldım. Silaha ait bütün bilgilere ulaşabildim. ABD'ye sattığımız silahlardan maksimum yüzde 10, kendi silahlı kuvvetlerimize verdiklerimizden yüzde 20-30, Kenya'ya sattıklarımızdan ise yüzde 80 kar ediyorduk. Bu nedenle ABD firmalarına silah satışına karşı çıkıyordum. Bu yüzden ihbarcı da benim görevden alınmam için çalıştıklarını söylemiştir. Ben buna 'satayım, matayım' diye bir şey demedim. Ben daha üst yönetimlere taliptim. ABD'ye silah verilmesine de çok ucuz verildiği için karşı çıkıyordum. Adam bu yüzden bize kafayı takmış, bize tuzak kuruyor."

ŞEYTANA UYDUK ALLAH AFFETSİN

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "50-100 liraya tüfeğin teknik resimlerini alabileceğini söylüyorsun. Öyleyse niye adam sana 200 bin lirayla 300 bin dolar versin?" sorusu üzerine Tanrıverdi, "Bu tamamen bana kurulan bir tuzak. Adam zaten ilk ifadesinde belirtiyor. 'Mustafa Tanrıverdi'yi fabrika müdürlüğünden alacağız' diye" ifadesini kullandı.

Giray'ın, "Tuzak kurulduğunu iddia ediyorsun ya, sen niye parayı kabul ettin?" sorusuna Tanrıverdi, "Biz orada şeytana uyduk. Allah affetsin. Pişmanım." karşılığını verdi.