  1. 9 yıldır süren davada karar çıktı

Mardin'de 5 öldürüldü

Mardin'in Savur İlçesi kırsalında bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile 'lılar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 5 PKK'lı öldürüldü, 1 asker ağır yaralandı.

O ilde çatışma! 5 terörist öldürüldü
Mardin'in Derik İlçesi'nde pazartesi günü görevden dönen korucu ve askerleri taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında yola yerleştirdikleri bombayı patlatarak 5 güvenlik görevlisini şehit eden 'lılara yönelik Mardin kırsalında geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde Savur İlçesi'ne bağlı Sürgücü Beldesi yakınlarında bir grup PKK'lı ile karşılaşan güvenlik güçleri 'Teslim ol' çağrısı yaptı. lerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 asker yaralanırken, çatışmada ilk belirlemelere göre 5 PKK'lı ölü ele geçirildi.
Çatışmada yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 13:10
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