Kanlı mendil

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişiminin ardından örgüte yönelik düğmeye basıldı. Türkiye genelinde darbegirişiminin ardından yürütülenoperasyonlarda hainlerin kirliyüzü ortaya çıkarıldı! FETÖ üyelerinin, İzmir'de yaşayan yazar Raif Cilesun'un öğrencilere burs sağlamak için kurduğu vakfı da ele geçirdiği anlaşıldı. Bu kapsamda, 19 kişi gözaltına alındı. Ege bölge imamı olanBekir Baz'ın, vakfın gelirlerine el koyduğu ve Pensilvanya'ya gönderdiği tespit edildi. Örgütün himmet toplamak için her türlü kirli yolu denediği de gün yüzüne çıktı! Teröristbaşı Gülen'inPensilvanya'da kullandığımendilin vakıf üzerinden açıkarttırmayla satıldığı belirlendi.Vakıfta yapılan incelemede birörgüt üyesinin Gülen'e yazıpnotere onaylattığı şiiri de elegeçirildi.
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