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Kanlı mendil

FETÖ himmet toplamak için her yolu denedi! Halkına kurşun sıkan kanlı örgütün, teröristbaşı Gülen’in kullandığı mendili açık arttırmayla sattığı belirlendi...

Kanlı mendil
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişiminin ardından örgüte yönelik düğmeye basıldı. Türkiye genelinde darbe girişiminin ardından yürütülen operasyonlarda hainlerin kirli yüzü ortaya çıkarıldı! FETÖ üyelerinin, İzmir'de yaşayan yazar Raif Cilesun'un öğrencilere burs sağlamak için kurduğu vakfı da ele geçirdiği anlaşıldı. Bu kapsamda, 19 kişi gözaltına alındı. Ege bölge imamı olan Bekir Baz'ın, vakfın gelirlerine el koyduğu ve Pensilvanya'ya gönderdiği tespit edildi. Örgütün himmet toplamak için her türlü kirli yolu denediği de gün yüzüne çıktı! Teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'da kullandığı mendilin vakıf üzerinden açık arttırmayla satıldığı belirlendi. Vakıfta yapılan incelemede bir örgüt üyesinin Gülen'e yazıp notere onaylattığı şiiri de ele geçirildi.

CEYHAN TORLAK
Etiketler:
  • 28 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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