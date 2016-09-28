BANK ASYA SONRASI HEMEN KAÇTI
FETÖ'nün yıllardır kurduğu gizli yapılanmanın en önemli ayaklarından birini de sivil kurumlar oluşturuyordu. Ticaret yaptığı için sıradan olarak gözüken bu şirketlerin ve şirketlerin başındaki isimlerin deşifre olması çok zordu. Onlardan biri de Tarkim Havacılık ve Bora Jet'in sahibi Faruk Bayındır oldu. Yalçın Ayaslı ile ortaklık kuran Bayındır'ın iş yaşamında yanında bulunan en önemli isim avukat Halil İbrahim Koca oldu. Koca 2008'e kadar sıradan bir avukattı. Ondan sonra maddi olarak büyük yükselişe geçen Koca'nın ismi şike davasından Rıza Zarrab'a, MHP ve Deniz Baykal'ın kaset skandallarından FETÖ'nün en önemli emniyetçileriyle olan dostluğuna kadar birçok olayla anıldı. 17 Aralık'ın arkasındaki isimlerden biriydi. Kumpas çökünce soluğu İngiltere'de aldı. Yalçın Ayaslı'nın da hisselerini satmasından sonra Tarkim, Bayındır'a kaldı. Bayındır'ın ismi de kaset kumpasları ile gündeme geldi. MHP lideri Bahçeli, bizzat Bayındır'ı işaret etti. Bayındır başına gelecekleri Bank Asya'ya el konulması ile fark etti. Pensilvanya'dan gelen emir ile hangarında bulunan özel bir uçak ayarladı. Özenle seçilen jet, aktarma yapmadan ABD'ye kadar uçabilen Bombardier Global Express modeliydi. Bayındır 15 valiz dolusu gizli belgeyle bir sabaha karşı saat 4 sıralarında hiçbir aramaya tabi tutulmadan uçağa bindi ve sırra kadem bastı. Kuyruk tescili TC-FRK olan uçağın Faruk Bayındır'a ait olduğu düşünülse de bu özel jetin sahibi başkası çıktı. TAKVİM, Bayındır'ın kaçtığı uçağın sahibinin TÜSİAD Başkanı Cansen Symes'in kuzeni olan işadamı Hüseyin Başaran olduğu bilgisine ulaştı.
HANGARLAR MÜHÜRLENDİ
FETÖ'yle bağlantısı olduğu belirlenen işadamı Faruk Bayındır'ın kurduğu Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık Anonim Şirketi ile Devlet Hava Meydanları (DHİM) arasındaki sözleşme feshedildi. Faruk Bayındır'a ait olan firmanın, Atatürk ve Adana havalimanlarında bulunan hangarları mühürlendi. Hangarların güvenlik güçleri tarafından korumaya alındığı belirtildi. DHMİ'den yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ile Tarkim arasında akdedilmiş bulunan tüm sözleşmeler için resen iptal kararı alınmıştır. Bu karar 26 Eylül 2016 tarihinde anılan şirkete tebliğ edilmiş ve hangarlar teslim alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Tarkim'e tescilli uçakların ise hangarlarda kilitli kaldığı öğrenildi.
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