  1. FETÖ'cü Fuat Avni’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

'ya bir kötü haber daha!

Eski İstanbul Valisi ’nun Türk Hava Yolları’nda çalışan oğlu Hasan Tahsin Mutlu’nun işine son verildi.

Hüseyin Avni Mutluya bir kötü haber daha!

'den edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi'nun THY'de uzman olarak görev yapan oğlu Hasan Tahsin Mutlu'nun da işine son verildi. THY Personel Müdürlüğü tarafından Hasan Tahsin Mutlu'ya gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarınızdan verim alınamadığından ve hizmetinizden istifade edilemediğinden iş sözleşmeniz İcra Komitesi'nin 09.09.2016 gün ve 1592 sayılı kararı ile 4857 sayılı iş kanununun 17, 18 ve 19. maddelerine uygun olarak kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle feshedilmiştir."

FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI
Hüseyin Avni Mutlu 4 yıl görev yaptığı İstanbul Valiliği görevinden 2014 Eylül ayında Merkez Valiliğine atanmış ve 5 Ağustos 2016 günü ise soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 18:03
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