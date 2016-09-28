Füzelerde yeni sistem!

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve ekibi, içine konulan metalleri barut yerine elektromanyetik enerji ile 500 metre fırlatabilen sistem geliştirdi.

Yaklaşık 3 ay önce "elektromanyetik fırlatmasistemi" projesine başladıklarını ifade eden Öksüz, "Bu sistemde oluşturduğumuz elektromanyetik dalgalarla kullandığımız malzemeler üzerine bir kuvvet uyguluyoruz. Bu kuvvet de malzemeye bir itki sağlıyor ve belli bir hızla fırlatıyor. Elektromanyetik enerji ile gerçekleştirilen itki, normal kimyasal yakıtlarla yapılan itkilerden 5-10 kat daha fazla olabiliyor" dedi.

SANİYEDE 300 KM

Kurdukları sistemin şu andaki hızının saniyede 300 metre olduğunu dile getiren Öksüz, bu sistemin yurt dışındaki muadillerinin hızının saniyede 3 bin metre olduğunu, geliştirilmesi halinde bu hıza da ulaşabileceklerini belirtti.

Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normal şartlarda fırlatma için barut gibi katı yakıtlar ile sıvı yakıtlar kullanılıyor. Bunlar etki tepki yasasına göre hareket ediyorlar. Barutun sağladığı termal enerji, kinetik enerjiye dönüşüyor ve önündeki füzeyi ya da içindeki cismi fırlatıyor.

'GELECEĞİN SAVAŞ TEKNOLOJİSİ'

Bu sistem, aklınıza gelen her şeyi fırlatabilecek düzeyde. Top olabilir, füze olabilir, tank mermisi olabilir. Sistemle fırlatma sayısını artırabilirsiniz. Elektromanyetik fırlatma sistemi ile artık barut kullanılmayacak. Bunun yerine elektromanyetik enerjiyi kullanabileceğiz. Bundan sonra savunma sanayisinde kullanılacak silahlar, elektromanyetik fırlatıcıların kullanıldığı silahlar olacak. Dünyada bunları gemilere monte etme çalışmaları devam etmektedir. Geleceğin savaş teknolojisinde lazerlerin ve elektromanyetik fırlatıcıların önemi çok fazla olacaktır."