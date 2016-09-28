Cansel’in öğretmenleri beraat etti

Kayseri kent merkezindeki Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde geçen 17 Şubat günü Matematik öğretmeni Bayram Özcan ile gönül ilişkisinin duyulması nedeniyle babasına ait tabancayla intihar eden Cansel Buse Kınalı olayı ile ilgili okul yöneticisi ve öğretmen 5sanık hakkındaki dava açıldı. Dünkü karar duruşmasında Okul Müdürü Erdal Erdoğan, Müdür YardımcılarıTevfik İş, Aysel Elbey ve Rehberliköğretmenleri Kubilay Cing ve ZeynepAkıncıoğlu hazır bulundu.
KARARA İTİRAZ EDECEKLER
Sanıklar, yaşanan ilişkinin çok sonradan duyulduğunu ve komisyon kurduklarını, Cansel ile söz konusu öğretmenin beyanatlarının alındığını, tutanak tutulduğunu ifade etti. Okul Müdürü ErdalErdoğan, yaşanan olayla ilgili Cansel'in hayatını kaybetmesinden bir gün sonra Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu söyledi. İntihar eden Cansel'in sınıf arkadaşları Derya E. ve Seher Ç., de mahkemede tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, okul yöneticisi ve öğretmen 5 sanık hakkında beraat kararı verdi. Kınalı'nın ailesinin avukatı karara itiraz edeceğini söyledi.
Müdür yardımcısı ile rehber öğretmeni ifadesinde revirde yaptıkları görüşmede Cansel'in özel gününde olduğunu, ailevi sorunları olduğunu söylediğini, cinsel ilişkiden bahsetmediğini anlattı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatına karar verdi. Karar sonrası bazı sanıklar gözyaşlarına boğuldu.
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