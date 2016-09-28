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9 ilde operasyonu: 20 gözaltı

 merkezli 9 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturmada aralarında iş adamlarının da olduğu 20 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

9 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Terörizmin finansmanı, /PDY terör örgütü üyesi olmak, silahlı FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlamak ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlamasıyla'da 24, Kayseri, Konya, Samsun, Ankara, İzmir, Çorum, Sivas ve Ordu'da 13 olmak üzere toplam 37 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında şu ana kadar 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, adreslerinde bulunamayanlar için aramaların devam ettiği öğrenildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 07:25
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