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'dan terör propagandası yapan bir kişiye tutuklama!

Sosyal medyadan üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir zanlı için tutuklanma kararı verildi.

Terör propagandası yapan bir kişiye tutuklama!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü 'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Karloava İlçe Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen B.T'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 19:56
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