İstanbul Avcılar'da 11 Eylül 2016 günü sabah 04.30 sıralarında yüzleri maskeli kişiler, 26 aracı benzin dökerek kundaklamıştı. Alev alan araçları mahalleli itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla söndürmüş büyük maddi hasar oluşmuştu.Araçları, ellerinde benzin ve meşaleyle olay yerine gelen yüzleri maskeli bir gurubun yaktığı belirlenmişti.

EYLEMİ GERÇEKLEŞTİREN PKK'NIN SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU MAZLUM ARI

Olay ile ilgili detaylı inceleme başlatan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, etraftaki güvenlik kameraları ve MOBESE'lerden araştırma başlattı. Çalışma sonucu eylemi, PKK terör örgütünün 3. Bölge sorumlusu Mazlum Arı'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Mazlum Arı'nın İbrahim Kod ismi ile Avcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir bölgesinde son dönemde örgütsel toplantılar yaptığı, eylem talimatları verdiği ve silah temini gerçekleştirdiği tespit edildi. Eylemde Arı'ya terör örgütünün gençlik yapılanması DGİ mensubu bir gurup gencin eşlik ettiği tespit edildi.







ÜZERİNDEN GERÇEK KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüpheli, Güvercintepe'deki bir kahvehaneye gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelinin üzerinden gerçek adı üzerine düzenlenmiş kimlik çıktı. Mazlum Arı'nın TSK'nın sınır ötesinde YPG'ye yönelik operasyonlarına tepki göstermek amacıyla ses getirici eylemler planladığı, bölgedeki polis noktaları ve karakollarda keşif çalışması yürüttüğü belirlendi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.