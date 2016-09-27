Terminalde bulunan şüpheli çantada, DHKP/C terör örgütünün propagandasını yapan Dev - Genç Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Yolunda ile Demokratik Üniversite dergileri, tutsak öğrencilere özgürlük, demokratik lise konulu broşürlerle pankart ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MOBESE kameralarında yapılan incelemende sırt çantasını, bir gün önce buraya bırakan DHKP-C'li terörist gözaltına alındı. Onunla birlikte görülen bir kişi de il dışına çıkarken Selim İlçesi'nde otobüste yakalandı.
Sorgulanan 2 kişinin ifadelerinden 4 kişi daha gözaltına alınırken, operasyonlarda 1 kuru sıkı tabancayla örgütsel doküman ele geçirildi.
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