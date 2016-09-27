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'ta DHKP/C'li 6 terörist gözaltına alındı

’ta Şehirlerarası otobüs terminalinde ele geçirilen bir çantada DHKP/C terör örgütüne ait dokümanların çıkması üzerine yapılan operasyonda 6 DHKP/C'li terörist gözaltına alındı.

Karsta DHKP/Cli 6 terörist gözaltına alındı
Terminalde bulunan şüpheli çantada, DHKP/C terör örgütünün propagandasını yapan Dev - Genç Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm Yolunda ile Demokratik Üniversite dergileri, tutsak öğrencilere özgürlük, demokratik lise konulu broşürlerle pankart ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MOBESE kameralarında yapılan incelemende sırt çantasını, bir gün önce buraya bırakan 'li terörist gözaltına alındı. Onunla birlikte görülen bir kişi de il dışına çıkarken Selim İlçesi'nde otobüste yakalandı.

Sorgulanan 2 kişinin ifadelerinden 4 kişi daha gözaltına alınırken, operasyonlarda 1 kuru sıkı tabancayla örgütsel doküman ele geçirildi.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 20:47
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