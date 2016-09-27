Kadıköy-Kaynarca metrosu geliyor!

Kadıköy-Kartal hattının devamı olan ve test sürüşleri tamamlanan Kadıköy-Kaynarca arasını 35 dakikaya düşürecek metro hattı bir haftaya hizmete girecek.

BİR HAFTAYA AÇILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ve test sürüşleri de tamamlanan Kadıköy-Kartal hattının devamı olanKartal-Kaynarca hattı hizmete girmek için artık gün sayıyor. 25 Eylül'de açılacağı öğrenilen fakat protokol katılımının program yoğunluğundan dolayı açılışı ertelenen Kadıköy- Kaynarca arasını 35 dakikaya indirecek hattın bir hafta içinde açılması bekleniyor.

TUZLA'YA KADAR UZAYACAK

Kadıköy-Kartal hattının devamı olarak yapımına mayıs 2013 yılında başlanan metro hattının, inşasının tamamlanmasının ardından önceki günlerde test sürüşleri de başarıyla sonuçlanmıştı fakat hizmete hazır olan hat bir türlü protokol programlarının yoğunluğundan açılamamıştı.

35 DAKİKAYA İNECEK

Habertürk'ün haberine göre, bir hafta içinde açılacağı belirtilen Kartal-Kaynarca arasındaki 4.4 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde Kadıköy'den Kaynarca'ya ulaşımın süresi 35 dakikaya düşecek. Hat üzerinde sırasıyla Yakacık, Adnan Kahveci, Pendik ve Tavşantepe istasyonları hizmet verecek. Habertürk'ün haberine göre, metro hattının Marmaray ve metrobüs bağlantısı sayesinde Taksim, Atatürk Havalimanı gibi merkez bölgelere kesintisiz ulaşım sağlanacak. Kaynarca'dan (Tavşantepe) Sabiha Gökçen Havalimanı'na uzanacak diğer metro hattının çalışmaları da devam ediyor.

SABİHA GÖKÇEN'E KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bu hattın tamamlanmasıyla da Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na kesintisiz ulaşmak mümkün olacak. Yapımı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 7.4 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde dört istasyon bulunacak. Ayrıca hat Kartal-Kaynarca ile sınırlı kalmayacak. Tuzla'ya kadar uzatılacak hattın ihalesinin de yapıldığı belirtildi.