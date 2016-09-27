Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı öncesi bu akşam Başbakan Binali Yıldırım görüşecek.
Söz konusu toplantının Erdoğan ve Yıldırım'ın programında yer almadığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı öncesi bu akşam Başbakan Binali Yıldırım görüşecek.
Etiketler: erdoğan , Binali Yıldırım
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