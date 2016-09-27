  1. ÖSO'dan ABD askerlerine bir şok daha!
  2. CHP'de deprem!

Cumhurbaşkanı , Başbakan Yıldırım'la görüşecek

Cumhurbaşkanı , Başbakan Binali Yıldırım'ı bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecek.

Ankarada sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , MGK toplantısı öncesi bu akşam Başbakan Binali Yıldırım görüşecek.

Söz konusu toplantının Erdoğan ve Yıldırım'ın programında yer almadığı öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 27 Eylül 2016, Salı 17:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar